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Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine taziye mesajı

Başkan , Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş 'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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