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Son dakika: Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı: Suriye sınırında 250 metrelik tünel! Türkiye'ye buradan sızacaklardı

Son dakika haberine göre , 'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde 'den yönüne kazılan tünel tespit edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı: Suriye sınırında 250 metrelik tünel! Türkiye'ye buradan sızacaklardı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" denildi.


Bakanlık, tünele ilişkin fotoğraflar ile ele geçirilen malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı.

İŞTE MSB'NİN PAYLAŞTIĞI KARELER:




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