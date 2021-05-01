Son dakika: Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı: Suriye sınırında 250 metrelik tünel! Türkiye'ye buradan sızacaklardı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" denildi.
Bakanlık, tünele ilişkin fotoğraflar ile ele geçirilen malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı.
İŞTE MSB'NİN PAYLAŞTIĞI KARELER: