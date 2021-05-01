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Son dakika | Ermenistan Türk SİHA'larının sırrını merak ediyor!

Son dakika haberi... Azerbaycan karşısında SİHA'lar tarafından ordusu darmadağın edilen 'da halk, bu silahların sırlarını araştırıyor. Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak etti. Bayraktar TB2, ’da son 1 yılda en fazla Ermenistan’dan aratıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika | Ermenistan Türk SİHA'larının sırrını merak ediyor!

Türkiye'nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor.

EN ÇOK ERMENİLER MERAK EDİYOR
Son dönemde arama motoru 'da dünya genelinde binlerce kez aratılan Bayraktar TB2, en çok Ermeniler tarafından merak edildi.

Google verilerine göre son 1 yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama 'dan yapıldı.

YUNANİSTAN'DA DA MERAK ARTTI
Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor. da Bayraktar TB2'yi Google'da en çok arayan ülkeler arasında.

TB2, 4-10 EKİM ARASINDA ZİRVEYE ÇIKTI
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı.

Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.

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