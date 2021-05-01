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MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz

Son dakika haberine göre... ’ndan, " kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" denildi.

Mesaj ile birlikte Mehmetçik'in teröristlerin kullandığı bir mağarada yaptığı arama tarama çalışmasına ilişkin video paylaşıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.

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