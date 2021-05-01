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Son dakika: Akıncı gece eğitimlerine başladı! Geceden 65 sorti

Son dakika haberine göre... Milli teknoloji ile üretilen insansız hava aracı akıncı gece eğitimlerine başladı. Eğitimler aralıksız sürerken Akıncı gecede 65 sorti yaptı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: Akıncı gece eğitimlerine başladı! Geceden 65 sorti

Baykar Teknik Müdürü sosyal medya hesabından Akıncı'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Akıncı eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık" dedi.

Selçuk Bayraktar paylaşımında işçi ve emekçilerin 'nü de kutladı.

Eğitim anından bir kare

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