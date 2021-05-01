1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kim yasakladı kim resmi tatil günü yaptı? İlk 1 Mayıs nerede ve ne zaman kutlandı?

"KANLI 1 MAYIS"

"1977 1 Mayıs mitingi sırasında patlayan kurşunlarla birlikte yaşanan can pazarında 34 kişi (DİSK'e göre 36 kişi) hayatını kaybetti, 126 kişi ise yaralandı. Ölen 34 kişinin 29'unun ezilme sonucu, diğer beş kişinin ise kurşun yaraları ile hayatını kaybetmesi aslında olayın bir provokasyon olduğunu gösteriyor."

"1980'e gelindiğinde Sıkıyönetim otuz ilde miting ve gösteri yapılmasını yasakladı. Darbenin ardından Milli Güvenlik Konseyi 1 Mayıs'ın 'bahar bayramı' olarak bile kutlanmasını yasakladı. 1989'da yapılan izinsiz gösteri de bir kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı."

"1992'de Türk-İş, Hak-İş ve DİSK kapalı salonda '1 Mayıs güç birliği ortak bildirisi' yayımlayarak ortak 1 Mayıs kutlaması yaptılar. 1992'den 2006 yılına kadar farklı yerlerde kutlamalar yapıldı."

"2008'de Erdoğan Hükümeti tarafından 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan edilen 1 Mayıs, 2009'da resmi tatil yapıldı. 2010'da da 32 yıl aradan sonra Taksim ilk defa kitlesel kutlamalara açıldı. Sembolik anmalara açık olan Taksim, kitlesel eylemlere kapalı.."