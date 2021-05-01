Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor | Türk SİHA'ları ve S-400...

Aybet, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye hiçbir zaman yaşanan olaylarda Ermenilerin ve Türklerin acılar yaşadığını inkar etmemiş hatta Biden'ın bu hukuki ve tarihi temele dayanmayan açıklamasının yapıldığı aynı gün, Sayın Cumhurbaşkanımız Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'a bir mesaj göndererek Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için üzüntüsünü paylaşarak; yaşayan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunmuştur. 1915 olayları hukuki olarak 'soykırım' olarak nitelendirilemez çünkü Birleşmiş Milletlerin (BM) 1948 Soykırım tanımlamasında bir karşılığı yoktur. Ayrıca tarihsel olarak da bu kavram 1915 olaylarına uygulanamaz çünkü bu konuda dünyadaki saygın tarihçiler arasında bir fikir birliği bulunmamaktadır. Stanford Shaw, Justin McCarthy ve Bernard Lewis gibi birçok tarihçi olayların 'soykırım' olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varmışlardır. Ayrıca genel akademik literatürde aynı zamanlarda Ermeni çetelerin Anadolu'daki Müslüman halka yaptıkları zulüm de akademik çalışmalarda yer almış fakat yaygın bir şekilde bu anlatılar hak ettikleri yeri bulamamıştır."