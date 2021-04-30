Son dakika: FETÖ'nün finansörü Akın Çorap'ın sahiplerine kötü haber! Savcılıktan "el koyma" kararı

FETÖ'yü finanse ettiği gerekçesiyle şirketlerine kayyum atanan Akın Çorap'ın sahipleriyle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Savcılık firari olan Ali Yarkın ve eşi Mübeyhan Yarkın ile cezaevindeki çocukları İhsan ve Fatih Yarkın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık, şirketlerin Yarkın Ailesi tarafından FETÖ'nün finansmanında araç olarak kullanıldığını belirterek, mahkemenin "müsadere" (el koyma) kararı vermesini istedi. İddianame, daha önce Ali ve İhsan Yarkın hakkında açılan dava ile birleştirildi.