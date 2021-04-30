Son dakika | Başkan Erdoğan'ın liderliği yine örnek oldu! Zirvenin tek sahibi

Arab Barometer'in Cezayir, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas ve Tunus'ta 20 bin kişi ile gerçekleştirdiği ankette Erdoğan, en popüler lider seçildi. Araştırmanın sonuçları Temmuz 2020 ile Nisan 2021 arasında yapılan görüşmelerle elde edildi. Katılımcılar, Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere bölgesel rakiplerinden daha popüler olduğunu dile getirdi.