FETÖ duruşmasına katılan tanık: Gülen’in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler





"GÜLEN'İN YEMEK ARTIKLARINI KIYMETLİ BİR ŞEYMİŞ GİBİ YEDİLER"

Sanık Serdal Karakurt'un örgüt adına Kayseri'de faaliyet gösterdiği dönemde Pensilvanya'ya bir seyahat düzenlediği ortaya çıktı. Seyahate babası Ahmet Mercan'la beraber katılan Hüseyin Mercan mahkemede tanık olarak dinlendi. Mercan, "2011 yılında babamla beraber Amerika'ya gittik. Seyahatimizde bu şahısta (Karakurt) vardı. Orayı ziyaret edenlerin hiçbiri tesadüfen oraya gitmedi. 3 gün FETÖ'nün kampında kaldık. Pensilvanya'da bize bir oda verdiler, sadece yemek ve namaz saatlerinde bir araya gelirdik. Türkiye'den çeşitli insanlar oraya ziyarete gelirdi. Bir gün yemek yerken yarısı yenmiş bir tabldot getirdiler. Bu yemek kimin diye sorduğumuzda, 'Hocamız hasta, bu kadarını yiyebiliyor' dediler. Kalan yemeğin artığını FETÖ üyesi olan 3-4 kişi kıymetli bir şeymiş gibi yedi. O olaya çok şaşırdım, iğrenç bir durumdu. Sonrasında New York'a gidip oraları görmek ve bize 'Uhreviyeti bırakıp maddiyata mı önem veriyorsunuz' diye biraz sitem ettiler" dedi.

2016 yılında babası Ahmet Mercan'ın tutuklandığını belirten Hüseyin Mercan, babasına etkin pişmanlıktan faydalanabilmesi için tüm bildiklerini anlatmasını söylediğini ifade etti.