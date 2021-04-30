Türkiye'nin gözde tanksavarları arasına yenileri eklendi! Kaplan ve Pars görev için hazır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında üzerinden Kornet veya Orta Menzilli Tank Savar Füzesi (OMTAS) atılabilen 208 adet paletli Kaplan aracı ile 136 adet tekerlekli Pars tanksavar aracı tedarik ediliyor." denildi.