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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Muhafızı Odak Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı hakkında yaptığı bildiride İngiliz karakol gemisi 'in de yer aldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Muhafızı Odak Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca komuta edilen Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatının (FOCOPS), TCG Oruçreis fırkateyni, TCG Dolunay denizaltısı ve İngiliz karakol gemisi HMS Trent'in katılımıyla başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Harekat kapsamında TCG Oruçreis fırkateyni tarafından "Hafif Silah Atışı" eğitimi, SH-70 helikopteri tarafından keşif gözetleme uçuşu, AHT ve SAT timleri tarafından da FASTROPE ile "Zapt ve Müsadere Eğitimleri" gerçekleştirildi.

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