Sağlık Bakanlığı 30 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu | SON DAKİKA SAĞLIK HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı.

Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 30 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte bugüne ait koronavirüs tablosu ve ayrıntılar...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU