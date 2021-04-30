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Sağlık Bakanlığı 30 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu | SON DAKİKA SAĞLIK HABERLERİ

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Covid-19 ve vefat tablosunu açıkladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı ...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Sağlık Bakanlığı 30 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu | SON DAKİKA SAĞLIK HABERLERİ

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Covid-19 ve vefat tablosunu açıkladı.

Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte bugüne ait ve ayrıntılar...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Tabloya göre son 24 saatte 394 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40 bin 131'e yükseldi. Toplamda 47 milyon 261 bin 999 test yapıldı. Bugün yapılan 265 bin 287 testten, 31 bin 891 yeni vaka sayısı, 2 bin 673 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 820 bin 591 olduğu, bugün iyileşen 68 bin 183 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 323 bin 897'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 534 olduğu açıklandı.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN COVID-19 TABLOLARI

29 NİSAN

28 NİSAN

27 NİSAN

26 NİSAN

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

19 NİSAN

30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 30 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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