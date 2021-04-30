Sağlık Bakanlığı 30 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu | SON DAKİKA SAĞLIK HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 30 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı.
Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 30 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte bugüne ait koronavirüs tablosu ve ayrıntılar...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Tabloya göre son 24 saatte 394 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40 bin 131'e yükseldi. Toplamda 47 milyon 261 bin 999 test yapıldı. Bugün yapılan 265 bin 287 testten, 31 bin 891 yeni vaka sayısı, 2 bin 673 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 820 bin 591 olduğu, bugün iyileşen 68 bin 183 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 323 bin 897'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 534 olduğu açıklandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN COVID-19 TABLOLARI
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28 NİSAN
27 NİSAN
26 NİSAN
25 NİSAN
24 NİSAN
23 NİSAN
22 NİSAN
21 NİSAN
20 NİSAN
19 NİSAN
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