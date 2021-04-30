Başkan Erdoğan Cuma namazı müjdeledi! Yerli aşının üretim tarihini verdi

Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum."

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