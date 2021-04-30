Başkan Erdoğan Cuma namazı müjdeledi! Yerli aşının üretim tarihini verdi
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aşı tedariği konusunda bir sıkıntı yaşanacağını kabul etmiyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." dedi.
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Aşı tedariği konusunda bir sıkıntı yaşanacağını kabul etmiyorum" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek.
Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Ben sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek.
Bazı ihtimaller diyorum. Çünkü görüşmeyi henüz yapmadım. Ama önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz oldu. Oradan da ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.
Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum."
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