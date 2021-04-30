30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Cuma namazı müjdeledi! Yerli aşının üretim tarihini verdi

Başkan Erdoğan Cuma namazı müjdeledi! Yerli aşının üretim tarihini verdi

Son dakika haberine göre… Başkan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aşı tedariği konusunda bir sıkıntı yaşanacağını kabul etmiyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan Cuma namazı müjdeledi! Yerli aşının üretim tarihini verdi

Son dakika haberine göre… Başkan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Aşı tedariği konusunda bir sıkıntı yaşanacağını kabul etmiyorum" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek.

Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Ben sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek.

Bazı ihtimaller diyorum. Çünkü görüşmeyi henüz yapmadım. Ama önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz oldu. Oradan da ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA