30 Nisan 2021, Cuma
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PKK'ya finans sağlayan şüpheliye tutuklama

Terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla 'de gözaltına alınan B.K., 'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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PKK'ya finans sağlayan şüpheliye tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı tespit edilen B.K.'yi İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a getirilen B.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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