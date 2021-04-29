Son dakika | Talimat Başkan Erdoğan'dan! O ilçede oturanlara güzel haber
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Üsküdar'da mevcut kentsel dönüşüm projelerine yenilerini eklemek için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili özel talimat verdiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da Kirazlıtepe Mahallesi'nden sonra 140 bin metrekarelik bir alanda yeni dönüşüm projesine başlanacağını açıklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili özel talimat verdiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da Kirazlıtepe Mahallesi'nden sonra 140 bin metrekarelik bir alanda yeni dönüşüm projesine başlanacağını açıklandı. Üç yeni mahallede yapılacak dönüşüm projeleri ile yaklaşık 4 bin 500 bağımsız birim yenilenmiş olacak.
EN BÜYÜKLERDEN OLACAK
Tamamlanan projelerle birlikte vatandaştan gelen talebin arttığına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaş iyi örnekleri gördükçe sürece dahil olmak istiyor. Bu örneklerden biri de İstanbul Üsküdar'da yaşanıyor.
Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm çalışmaları 2019 yılında başladı. İlk etabı ağustos ayında ikinci ve üçüncü etapları da 2022 sonunda tamamlanacak dönüşüm projeleriyle birlikte 566 bina, bin 595 bağımsız birimin dönüşümü gerçekleşmiş olacak.
Şimdi bu ilçemizde Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini, belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak süreci başlatıyoruz" dedi.
SAHA TESPİTİ BAŞLADI
Bakan Kurum, "Bu bölgelerde saha tespit çalışmaları ve fizibilite çalışmalarına Üsküdar Belediyesi ile beraber başlandı.
Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerinde yaklaşık bin 500 bağımsız birim ve 155 bin metrekare yapı stokunun dönüştürülmesi hedefleniyor. Küplüce Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin bağımsız birim ve 300 bin metrekare mevcut yapı stokunun dönüşümü gerçekleştirilecek" dedi.
YATAY MİMARİ OLACAK
Kırazlıtepe'de konutların yatay mimaride olduğuna da dikkat çeken Bakan Kurum," Mahalle kültürünün yaşatılacağı, Çamlıca Cami'miz ve Çamlıca Tepe'mizle komşuluk ilişkilerinin devam edeceği bir proje yapıyoruz" dedi.
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