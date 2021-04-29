Son dakika | Talimat Başkan Erdoğan'dan! O ilçede oturanlara güzel haber

Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm çalışmaları 2019 yılında başladı. İlk etabı ağustos ayında ikinci ve üçüncü etapları da 2022 sonunda tamamlanacak dönüşüm projeleriyle birlikte 566 bina, bin 595 bağımsız birimin dönüşümü gerçekleşmiş olacak.

Şimdi bu ilçemizde Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini, belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak süreci başlatıyoruz" dedi.