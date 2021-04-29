Son dakika | Kripto para dolandırıcısı Tolgahan Çolpan'dan kirli tezgah!

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından 25 Nisan 2018 yılında "Tüm Yönleriyle Dijital Para" konulu bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel'in yaptığı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan (İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Süleyman Kaya (Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Baysan'ın (İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi) konuşmacı olarak katıldığı panele öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

KÜRSÜYE ÇIKTI KRİPTO PARAYI ANLATTI

Panelin soru cevap kısmında ilginç bir gelişme yaşandı. İddiaya göre programa katılan Sistemkoin'in CEO'su Tolgahan Çolpan, soru cevap kısmında söz aldı.

Soru sormayı bırakıp kürsüye çıkmak isteyen Çolpan'ın isteğini programın moderatörü Alparslan Şerel kabul etti. Kürsüye çıkan Çolpan, soru sormayı bırakıp kendini tanıtarak öğrencilere kripto parayı anlattı.

AKTİF ÖĞRENCİLERI SEÇTİ

Öğrencilerden soru da alan Tolgahan Çolpan, şirketinin personel listesini de programda soru soran, kripto para ile ilgilenen öğrencilerden seçti. Çolpan daha sonra 8 kişiyi işe aldı.

Tolgahan Çolpan'ın kurduğu tek kişilik anonim şirket üzerinden başlattığı kripto para borsa uygulamasını Ticaret Odası'ndan sicil kaydı alarak notere onaylattığı şirketi 50 bin TL sermaye taahhüdü ile kurduğu halde sadece 12.500 TL'si bankada bloke ettirdiği belirlendi. Öte yandan adres olarak gösterilen büroda çalışan olmadığı sadece avukatlık tabelası olduğu ortaya çıktı.