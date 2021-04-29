İstanbul ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması! Güvenlik güçleri didik didik aradı!

UYGULAMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Uygulama kapsamında 104 bin 463 kişi sorgulanırken, aranan 383 kişi, yoklama kaçağı 171 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde bin 338 gram uyuşturucu madde, 496 adet uyuşturucu hap, 23 adet ruhsatsız tabanca ve 73 adet fişek ele geçirildi.19 bin 94 otomobil ve 132 motosikletin denetlendiği uygulamada 628 araç hakkında işlem yapıldı, 9 araç trafikten men edilerek toplamda 72 bin 353 TL para cezası kesildi.

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