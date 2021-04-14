Kentsel dönüşümü hızlandıracak yetki! Başvurular belediyelere yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm için çok önemli karara imza attı. Kentsel dönüşümde sözleşme iptalleri için bakanlığa gerçekleştirilen başvurular artık ilçe belediyelerine yapılacak. Kararla birlikte özellikle İstanbul’da süreç hızlanacak.
EKONOMİ Sabah
Türkiye'de 6.7 milyon riskli konutu dönüştürmek için kolları sıvayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir karara daha imza attı.
Müteahhidin inşaata 1 yıl içinde başlamaması ya da inşatın 6 ay durması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne başvurarak gerçekleştirilen sözleşme iptalleri, artık ilçe belediyelerine başvuru ile yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri sayısının diğer illere kıyasla daha fazla olduğuna dikkati çekti.
Vedad Gürgen, sürecin hızlanması adına bu kararın alındığını dile getirdi.
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