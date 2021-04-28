28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Blinken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan 'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü duyurdu. Blinken’ın görüşmede ABD-Azerbaycan ikili ortaklığının devam eden önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Blinken ve Aliyev’in bir dizi konuyu ele aldığı ifade edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Blinken'ın görüşmede ABD-Azerbaycan ikili ortaklığının devam eden önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Blinken ve Aliyev'in bir dizi konuyu ele aldığı ifade edildi.

Görüşmede Blinken, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının öneminin altını çizerek, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ sorununun bölgedeki tüm insanlara fayda sağlayacak kalıcı bir siyasi çözüm için müzakere etmeye devam etmesinin önemine dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA