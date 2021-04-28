Son dakika: ABD'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin detayları hakkında açıklama yaptı. ABD'li Bakan Blinken yaptığı açıklamada, "Aralarında iyi bir görüşme gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin detayları hakkında açıklama yaptı.
S-400 AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'ni güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" açıklamasında bulundu.