Sezai Karakoç'tan Biden'ın 'soykırım' sözlerine yanıt

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç , Amerika Birleşik Devletleri ( ABD ) Başkanı Joe Biden 'ın 'soykırım' iddialarına tepkilerini dile getiren bir açıklama yayımladı.

Yüce Diriliş Partisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada "Birinci Dünya Savaşı'nda her türlü soykırıma uğramış biz Müslümanları yüz yıl sonra halâ soykırımı yapmakla suçluyorlar. Bu cesareti Müslümanların dağınıklığından alıyorlar" denildi. "Biz, bu sebepledir ki, altmış yıldan beri Müslümanların birleşmesi gerektiğini her vesileyle söyledik, yazdık" ifadelerinin yer aldığı metinde "Bu yüzden mahkemelerde süründük. Partimiz, Diriliş Partisi kapatıldı. Her türlü düşmanlığa maruz kaldık" ifadelerine yer verildi.