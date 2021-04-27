AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden ve HDP'ye tepki! "Ermeni Soykırımı ile yüzleşin diyenler PKK'nın katliamıyla yüzleşsin!"

KILIÇDAROĞLU'NUN BIDEN AÇIKLAMASI



Olmamasını arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi şuydu: Bu olay olduğu andan itibaren İnşallah yakın zamanda yaşadığımız başka olaylardan ders çıkarılmıştır ve Biden'a 1 söz söyleyip, hükümete 3 söz söyleyen bir yaklaşım çıkmaz diye bir temenni vardı. Bu temenni boşa çıktı. Siyasi akılla izah edilecek bir tavır değil bu. Yapılması gereken milletimiz böylesine bir iftirayla karşı karşıyayken, en güçlü şekilde cevap vermektir. Maalesef, bu öz güvensiz zihniyet sürekli olarak kendi hükümetini suçlama, karşı tarafı haklı görme şeklinde. Bu tip bir durumda sağlıklı bir akıl hükümetle beraber bu meseleyi nasıl aşarız diye düşünür. Burada çok büyük bir duruş problemi var burada. Bu sözlerin herhangi bir navigasyonu olmadığı çok açık.



Burada yapılması gereken şey milletimize dönük bu iftira karşısında TC'yi savunmaktır hep beraber. Tarihe şöyle mi düşeceksiniz bunu söyleyerek: Biden'ın yaptığı şey iç politikasının gereğidir, ona kızmaya gerek yok, tutalım hükümete kızalım. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Tabii ki muhalefet en güçlü şekilde eleştirecektir ama yabancı bir devletin Türkiye'ye yaptığı bir haksızlığı buna bağlamak dolaylı olarak karşı tarafa destek vermektir. Son derece koordinatsız, güvenini kaybetmiş, pusulası olmayan bir yaklaşım bu. Kılıçdaroğlu'nun söylediği, HDP'nin soykırımla yüzleşin dediği yerden çok farklı durmuyor.

HDP'YE ORTAK BİLDİRİ TEPKİSİ



Bir zamanlar o partide Türkiye partisi olmaktan bahsedenler vardı. Türkiye'nin hiçbir ortak politikası içinde kayda geçmek istemiyorlar. ASALA ile PKK arasında çok yakın organizasyon bağları vardır. Türkiye'de demokrasi, hukuk, bir arada yaşama gibi kavramların kirletmesi en çok bu şekilde olur. Bu kavramlardan bahsederler ama tutup bu soykırım yalanına destek verirler. Türkiye'nin çıkarına herhangi bir bildiriye imza atmak gibi bir yaklaşımdan sürekli olarak uzak duruyorlar. Kendi kendilerini muhataplıktan çıkaranlar kendileridir. Yönünü kaybetmiş, siyasi istikametini sadece PKK terör örgütünün bağlantılarına göre ayarlamış bir yapı söz konusu. HDP çoğu kez terör örgütünden daha provakatif, daha uç politikaları siyasette savunan bir yapı olarak kendini gösteriyor. Türkiye karşıtlarıyla kendilerini aynı yerde konumlandırmak kendilerinin bileceği iştir.