Son dakika: İçişleri Bakanlığı, tam kapanma esnasında sıkça sorulan soruların yanıtlarını verdi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan tam kapanma ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

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