28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı, tam kapanma esnasında sıkça sorulan soruların yanıtlarını verdi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, tam kapanma esnasında sıkça sorulan soruların yanıtlarını verdi

Son dakika haberi... , Kovid-19 tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan tam kapanma ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte tüm detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, tam kapanma esnasında sıkça sorulan soruların yanıtlarını verdi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan tam kapanma ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

SEYAHAT İZİN BELGESİ

OTOBÜS BİLETLERİ İÇİN İZİN ALMAK GEREKLİ Mİ?

STK'LAR YARDIMLARINI NASIL SÜRDÜRECEK?

YABANCILAR KISITLAMAYA DAHİL Mİ?

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA