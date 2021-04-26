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Bugün toplantı var mı? 26 Nisan Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

yapılacak? Türkiye genelinde 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'te sona erdi. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilen konulardan biri de Kabine toplantısı tarihi oldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayramda uygulanması beklenen kısıtlamaların neler olacağı merak ediliyor. Peki, ? 26 Nisan Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Bugün toplantı var mı? 26 Nisan Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

? 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu kapsamda Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulamasına geçilmişti. Bu sürenin sona ermesinin ardından gözler yeni kısıtlamalara çevrildi. Bayramın da yaklaşması ile birlikte hangi tedbirlerin alınacağı merak ediliyor. Peki, bugün toplantı var mı? 26 Nisan , saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak. Toplantını ardından Başkan Erdoğan alınan yeni tedbirleri duyuracak. Toplantının saat kaçta biteceği henüz bilinmiyor. Kabine sonrası açıklamalar ve son gelişmeler ahaber.com.tr'den canlı yayınla takip edilebilecek.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

RUS AŞISI DA GELİYOR

Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında iki hafta önce alınan önlemlerin sonuçları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Günlük vaka sayıları, yoğun bakımların doluluk oranları ve sağlık sisteminin kaldırma kapasitesi çerçevesinde kısıtlamaların kapsamının ne olacağına karar verilecek.

TAM KAPANMA BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSELDİ!

Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

HIZLI AŞILAMA

Kapanma kararıyla vakalar hızla aşağı doğru çekilirken aşılamaya ise hız verilecek. Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulduğu 40-50 milyonun kısa sürede aşılanmasının planlandığı bildirildi. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalardaki olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor.

Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.

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