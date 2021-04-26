Bugün toplantı var mı? 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu kapsamda Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulamasına geçilmişti. Bu sürenin sona ermesinin ardından gözler yeni kısıtlamalara çevrildi. Bayramın da yaklaşması ile birlikte hangi tedbirlerin alınacağı merak ediliyor. Peki, bugün toplantı var mı? 26 Nisan Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak. Toplantını ardından Başkan Erdoğan alınan yeni tedbirleri duyuracak. Toplantının saat kaçta biteceği henüz bilinmiyor. Kabine sonrası açıklamalar ve son gelişmeler ahaber.com.tr'den canlı yayınla takip edilebilecek.