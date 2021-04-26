Son dakika: Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı
Son dakika habrine göre Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi. Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Üretim anlaşmaları, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularının yanı sıra, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası arenada tartışılan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, (RDIF) koronovirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için Viscoran İlaç Şirketi ile anlaşma sağlandığını duyurdu.. RDIF'ten yapılan açıklamada, Viscoran İlaç Şirketi ile üretim kapsamında anlaşmanın sağlandığı duyuruldu.
RDIF CEO'su Kirill Dmitriev, "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlayacak. Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT'nin bir dizi ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlar için mevcut olacak" ifadelerine yer verildi.
"ÇALIŞMALARIMIZ BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, yapılan anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Üretim anlaşmaları, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularının yanı sıra, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası arenada tartışılan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
Aynı açıklamada üretimin önümüzdeki aylarda başlanmasının hedeflendiği bilgisine de yer verildi.
Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının Türkiye'de üretimi VisCoran İlaç Sanayi ile birlikte yapacağına yönelik haberler geçtiğimiz aylarda basında yer almıştı.
VisCoran İlaç Sanayii'nin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Rus aşısını üreten Gamaleya Enstütüsünün, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) bağlantısı var, bu fonun şemsiyesi altında. Biz RDIF üzerinden görüşmelere başladık. Görüşmeler belli bir seviyeye gelince 16 Ağustos'ta Türkiye'de anlaşma imzaladık. Anlaşmayı yaparken üretimin Türkiye'de yapılmasını önerdik ve bu talebimiz kabul edildi. Teknoloji transferi Rusya'dan gelecek, üretim Türkiye'de olacak. Bir nevi yerli bir ürün olacak." diye konuşmuştu.
SPUTNİK V'NİN KORUYUCULUĞU YÜZDE KAÇ?
Lancet dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, Sputnik V'nin koruyuculuğ yüzde 91,6.
Rusya ise Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etmişti.
SPUTNİK V VARYANTLARA KARŞI DA ETKİLİ Mİ?
İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan üç ayrı varyant, yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle dünyayı tehdit ediyor. Hatta şu an Türkiye'de yeni vakaların yüzde 85'i varyant kaynaklı. Peki Sputnik V aşısı varyantlara karşı etkili mi?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balıkbu soruya şu yanıtı vermişti;
"Şunu unutmamak gerekir, aşılar virüslerın varyasyon göstermesi en güç olan korunaklı bölgelerine göre hazırlanmaktadır. Bu kapsamda her ne kadar Sputnik V'nin varyant virüslere etkili olduğunu kanıtlamış bilimsel bir veri olmasa da aşının Kovid-19'un ölümcül etkilerini önleyebileceği öngörülebilir. Bununla beraber Güney Afrika varyantının bazı aşıların etkisini zayıflattığı da gösterilmiştir."
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