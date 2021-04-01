Rusya'ya 'Sputnik-V' turu: Aşı dahil tam pansiyon





TALEP ARTTI



Dünyada aşı olamayan milyonlarca kişi varken, Rusya'da da henüz herkes aşıya ulaşamamışken, yurt dışına gelenler için nasıl böyle bir uygulama yapıldığı sorulduğunda, "Rusya'da AVM'lerde bile aşı merkezleri var. Oralarda Sputnik V dışındaki aşılar yapılıyor. Anlaştığımız klinik de aslında aşı satışı yapamıyor. Ancak yabancı yolcu olduğu için aşıyı ücretli olarak sunuyor. 'Ellerindeki aşı yetmiyor' durumu yok yani. Her şeyi resmi kayıtlı yapıyoruz. Rusya'ya gitmeden önce anlaştığımız kliniğe pasaport bilgilerinizi iletiyoruz. Hangi seri numaralı aşı kime yapıldıysa orada kayıt altına alınıyor. Bundan önce bir İtalyan ve bir Ürdünlü gönderdik. Onlarla da bir sorun yaşamadık. Türkiye'den bu zamana kadar da 4 kişi aşı olmak için gitti. Ancak talepler artmaya başladı. Daha çok yaşı büyük olan şirket yöneticilerini aşı yaptırmak isteyen firmalar bize başvuruyor. Henüz aşı sırası gelmeyen yöneticileri için bu yöntemi izlemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.