Son dakika: Koronavirüs aşısı Sputnik V Türkiye'de üretilecek! Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi. Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Üretim anlaşmaları, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularının yanı sıra, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası arenada tartışılan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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