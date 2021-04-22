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Avrupa İlaç Ajansı ve DSÖ'den Sputnik V aşısıyla ilgili yeni açıklama

Dünya Sağlık Örgütü () ve ’nın (EMA), Mayıs ile Haziran ayları arasında 'nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşısının üretildiği laboratuvarları denetleyeceği açıklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklama çok yakında Sputnik V aşısının ülkemizde uygulanacağını ifade etti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Avrupa İlaç Ajansı ve DSÖ'den Sputnik V aşısıyla ilgili yeni açıklama

Dünya Sağlık Örgütü () temsilcisi, DSÖ'nün ve 'nın (EMA), Mayıs ile Haziran ayları arasında 'nın Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretildiği laboratuvarları teftiş edeceğini açıklayarak, "İyi üretim uygulamaları için yerinde denetimlerin 10 Mayıs'tan Haziran ayının ilk haftasına kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor" dedi.

Denetim tarihlerinin üretici ile kararlaştırıldığını belirten temsilci, hem DSÖ hem de EMA'nın, inceleme sürecinin bir parçası olarak 'in geliştiricisi olan 'nden sürekli veri aldığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının, DSÖ ve EMA'nın ziyaretini takip eden haftalarda aşının DSÖ tarafından onaylanabileceğini açıkladı.

Dünyanın ilk tescilli korona virüs aşısı olan Sputnik V, dünya genelinde şu ana kadar 60 ülkede acil kullanım için onaylandı.

Bakan Koca güzel haberi canlı yayında duyurdu BAKAN KOCA GÜZEL HABERİ CANLI YAYINDA DUYURDU

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