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Son dakika | FETÖ ‘belediyeler imamı’ mason çıktı

Son dakika haberi...FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan 'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Son dakika | FETÖ ‘belediyeler imamı’ mason çıktı

FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı.

MASON DERNEĞİNE ÜYELİĞİNİN DEVAM EDİYOR
Çok sayıda derneğe üye olan Karaarslan'ın FETÖ'nün Belediye imamı olduğunun ortaya çıkmasının ardından 3 dernekle yönetim kurulu kararıyla ilişkisi kesilirken Mason derneğine üyeliğinin devam ettiği belirlendi. Karaarslan FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalmıştı.

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