26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Covid-19 ve tablosunu açıkladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 26 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Covid-19 ve tablosunu açıkladı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (26 NİSAN 2021)

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 716 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Vefat sayısı arttı vaka düştü VEFAT SAYISI ARTTI VAKA DÜŞTÜ

Test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA