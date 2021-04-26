Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
Son dakika haberine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre ziyareti öncesi Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Kritik ziyaret öncesi A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Tatar, "Biz ilk kez yeni vizyonumuzu anlatmaya gidiyoruz" ifadelerini kullanarak "Bizim yolumuz iki devlet yoludur" dedi.
Kıbrıs'ta çözüm arayışı sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara'ya geldi.
KÜLLİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
"BİZİM YOLUMUZ İKİ DEVLET YOLUDUR"
Cumhurbaşkanı Tatar, kritik ziyaret öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Büyük bir gönül rahatlığı içerisinde şu anda ilk Ankara, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile inşallah görüşmem olacak. Ondan sonra Sayın Çavuşoğlu ve Fuat Oktay ile görüşeceğiz. Bu akşam Ankara'da kalıyorum. Yarın sabah Sayın Çavuşoğlu ile birlikte Cenevre'ye hareket edeceğiz. Orada yoğun bir program var. Hem garantör ülkelerle hem ikili taraflar. Hayırlısı olsun diyorum. Biz ilk kez yeni vizyonumuzu anlatmaya gidiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti ile büyük bir uyum içerisinde. Kıbrıs'ta iki ayrı devletin var olması ile ancak bir anlaşma kalıcı ve sürdürülebilir olabilir. Zaten Kıbrıs'ın gerçekleri de budur. Bizim yolumuz iki devlet yoludur.
Rumların, kuzeyde Türk halkını zayıflatmasına müsaade etmeyeceğiz.
İNGİLİZ BASINI: İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIYABİLİR
İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. Kıbırıs'ta garantör ülkelerden olan İngiltere medyasında çıkan habere göre İngitere KKTC'yi tanımaya hazırlanıyor. Sunday Express Gazetesi uluslararası gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, İngiliz hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.
Gazetenin Cenevre görüşmesi öncesinde bu iddiayı ortaya atması da dikkat çekti. Habere göre uzun yıllardır çözüme muhtaç sorun için İngiltere elini taşın altına sokmaya hazır.
"TARAFSIZ GÖZLE YAKLAŞABİLİRİZ"
Brexit ayrılığının ardından Avrupa Birliği'nden bağmsız hareket etme konusunda istekli olan hükümet, Kıbrıs için, "Hem Rumlara hem de Türklere tarafsız bir gözle yaklaşabilir" anlayışı ile hareket etmek istiyor. Diğer yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Ada'da iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.
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