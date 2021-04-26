Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

İNGİLİZ BASINI: İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIYABİLİR

İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. Kıbırıs'ta garantör ülkelerden olan İngiltere medyasında çıkan habere göre İngitere KKTC'yi tanımaya hazırlanıyor. Sunday Express Gazetesi uluslararası gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, İngiliz hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

Gazetenin Cenevre görüşmesi öncesinde bu iddiayı ortaya atması da dikkat çekti. Habere göre uzun yıllardır çözüme muhtaç sorun için İngiltere elini taşın altına sokmaya hazır.