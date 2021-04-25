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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı: Onların anlatmadığı...

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, yarın (25 Nisan 2021) Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak, bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesinde, "Onların anlatmadığı. #HDPkkiçinHesapVakti" başlığıyla bir video paylaştı. Videoda 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaş hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı, çok sayıda okul, banka, belediye binası ev ve iş yeri ile aracın tahrip edildiği olaylara ait rakamlara da yer verildi.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı: Onların anlatmadığı...

Bakan Soylu, 6-8 Ekim 2014'te, HDP ve terör örgütü PKK yöneticilerinin, Kobani olayları ile ilgili verdikleri talimatlar ve yaptıkları açıklamaların, isim isim ve tarih tarih yer aldığı videoyu paylaştı.

Videoda, 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaş hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı, çok sayıda okul, banka, belediye binası ev ve iş yeri ile aracın tahrip edildiği olaylara ait rakamlara da yer verildi.

HDP ve PKK için hesap vakti! HDP VE PKK İÇİN HESAP VAKTİ!

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