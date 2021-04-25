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Bitcoin soruşturması sürüyor! Aylık gelirleri dudak uçuklattı!

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Giriş: 25.04.2021 19:54
Güncelleme:25.04.2021 19:54
Muğla'da işlemlerini durdurduğunu duyuran kripto para şirketi Vebitcoin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. Aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğu bilinen şirketin 90 binden fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin'in Türkiye'deki hesaplarını bloke etmişti.
Bitcoin soruşturması sürüyor
Bitcoin soruşturması sürüyor
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