Bitcoin soruşturması sürüyor! Aylık gelirleri dudak uçuklattı!

Muğla'da işlemlerini durdurduğunu duyuran kripto para şirketi Vebitcoin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. Aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğu bilinen şirketin 90 binden fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin'in Türkiye'deki hesaplarını bloke etmişti.