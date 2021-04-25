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Bitcoin soruşturması sürüyor! Aylık gelirleri dudak uçuklattı!
Muğla'da işlemlerini durdurduğunu duyuran kripto para şirketi Vebitcoin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. Aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğu bilinen şirketin 90 binden fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin'in Türkiye'deki hesaplarını bloke etmişti.