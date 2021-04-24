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Çanakkale Boğazı’ndan apartman geçti

'ndan 4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan bayraklı Christos LXI adlı bir römorkör geçti. Platformun geçişine kurtarma römorkörü de eşlik etti.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Çanakkale Boğazı’ndan apartman geçti

Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Saat 09.00 sıralarında 'Dur Yolcu' ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen platform, İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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