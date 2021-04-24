Son dakika: Vebitcoin'in kurucusu İlker Baş’ın Muğla'da iddia bayisi işlettiği ortaya çıktı

BANKA HESAPLARINA BLOKE KOYULDU

Vebitcoin'in MASAK tarafından Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu belirtildi. Ayrıca MASAK tarafından söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.

CEO İLKER B. GÖZALTINA ALINDI

Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.