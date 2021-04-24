Son dakika: Vebitcoin'in kurucusu İlker Baş’ın Muğla'da iddia bayisi işlettiği ortaya çıktı
Son dakika haberlerine göre Kripto para borsasında yaşanan skandaldan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Vebitcoin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasının ardından CEO İlker Baş gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Vebitcoin’in Muğla Menteşe’de Ağustos 2017’de kurulduğu öğrenildi. Kurucusu İlker Baş’ın ise Muğla’da iddaa bayisi işlettiği ortaya çıktı. MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlattı. Banka hesaplarına da bloke koydu.
Ticaret Sicil Kayıtlarına göre Muğla Menteşe'de, 50 bin lira sermaye ile Ağustos 2017'de kurulan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla faaliyetlerini durduğunu duyurdu. Sitedeki açıklama şöyle:
ZORLU SÜREÇ BEKLİYOR
"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."
2 KİŞİ VİLLASINA GİRMEYE ÇLAIŞTI
Yaşanan bu olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in Ceo'su İlker Baş, önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker Baş ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dediği öğrenildi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.
İDDİA BAYİSİ İŞLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Muğla merkezli, Vebitcoin kripto para şirketinin kurucusu İlker Baş, daha önce 'Kazandım' adıyla iddaa bayisi işletiyormuş. İlker Baş ayrıca, Muğla Ticaret Odası Meclis üyeliği de yapmış.
BANKA HESAPLARINA BLOKE KOYULDU
Vebitcoin'in MASAK tarafından Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu belirtildi. Ayrıca MASAK tarafından söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.
CEO İLKER B. GÖZALTINA ALINDI
Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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