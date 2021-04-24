Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
Eczaneler bugün açık mı? Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Kısmi kapanma kapsamında hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle gözler bazı kurumların çalışma saatlerine çevrildi. Eczanede işleri olan vatandaşlar, hafta sonu eczanelerin çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi...
Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda yurt genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi...
24 NİSAN BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler resmi tatil boyunca kapalı olmaktadır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler.
İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...
NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?
İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA VE KIRIKKALE'DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.
Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
23 Nisan tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.
Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.
Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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