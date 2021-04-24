Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda yurt genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi...

24 NİSAN BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil boyunca kapalı olmaktadır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler.

İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN