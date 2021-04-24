Son dakika | CHP'li yöneticiler belediyede yuvalanıyor! Koltuklar birer birer yakınlara dağıtıldı

İzmir'de, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediye şirketlerinin yönetim kurullarını CHP'li eski ve yeni yöneticilerle doldurdu. Bornova Belediyesi'ne ait bin 550 kişinin çalıştığı Bornova Belediyesi Personel A.Ş (Borbel) ile Bornova Belediyesi'nin yüzde 99.27 hissesine sahip olduğu İZBAŞ'ın yeni yönetim kurulları belli oldu. Toplam 18 üyeden oluşan her iki şirketin yönetim kurullarına 5'i yeni 5'i de eski 10 CHP ilçe yöneticisi girdi. Yönetim kuruluna seçilen bazı üyelerin de Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'la çocukluk arkadaşı olduğu öne sürüldü.







Bornova Belediyesi'ne bağlı BORBEL ile İZBAŞ şirketlerinin yeni yönetim kurulları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurullarla yeniden şekillendi. 13 Nisan'da gerçekleştirilen İZBAŞ Genel Kurulu'nda, CHP Bornova ilçe yönetiminde yer alan Hüseyin Uygutalp, Metin Arhan ve Ferda Dingil, şirket yönetim kuruluna seçildi. Aynı toplantıda CHP Eski İl Sekreteri Adnan Hocaoğlu ile eski il delegesi Talat Aslan da yönetim kurulu listesine giren isimler arasında yer aldı. Özellikle çay bahçeleri, kafeterya, otopark, düğün salonları, pazaryerleri gibi işletmeciliği, inşaat işleri ve kültür sanat organizasyonları yapan İZBAŞ'ın yüzde 99.27 hissesinin Bornova Belediyesi'ne, kalan hisselerin ise Konak, Buca, Urla,Karşıyaka belediyelerine ait olduğu belirtildi.







HUZUR HAKKI ÜCRETİ

Bin 550 kişinin çalıştığı kısa adı BORBEL olan Bornova Belediyesi Personel A.Ş'nin genel kurulu ise 30 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 9 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeliklerine Zafer Neşe Kurtbay, Mehmet Rıfat Sokulgan, Metin Akgün, Şükrü Demir, Arif Göksel Eralp, Nilay Kolğu, Asım Güven, Namık Aydın ve Bayazıt Palabıyık seçildi. CHP ilçe yönetiminde yer alan Metin Akgün, Şükrü Demir ve Nilay Kolğu'nun aynı zamanda şirket yönetim kurulu üyesi olması dikkat çekti. CHP Bornova eski ilçe Başkanı Asım Güven ile partili Bayazıt Palabıyık da BORBEL yönetim kuruluna girdi. Yönetime giren partililer yaklaşık 4 bin lirayı bulan 'huzur hakkı' ücreti almaya hak kazandı. Her iki şirketin yönetim kurulu üyeliklerinde çok sayıda partilinin yer alması, siyasi kulislerde "Sanki şirket değil partinin ilçe yönetimi" yorumlarına neden oldu.

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