Son dakika: Başkan Erdoğan komuta merkezine bağlandı! Harekatın adını açıkladı

VATANDAŞLARIMIZI TERÖR BELASINDAN TAMAMEN KURTARMAKTA KARARLIYIZ

"Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz." diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

" 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir."