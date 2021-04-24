Son dakika: Başkan Erdoğan komuta merkezine bağlandı! Harekatın adını açıkladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte operasyonu Harekat Merkezi'nden takip edip, harekatla ilgili bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alıp talimatlar veriyor. Akar ve Komutanlar İHA'ların operasyondan aktardığı anlık görüntüleri harekat merkezinden izliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KOMUTA MERKEZİNE BAĞLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı.
Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü.
VATANDAŞLARIMIZI TERÖR BELASINDAN TAMAMEN KURTARMAKTA KARARLIYIZ
"Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz." diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
" 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir."
ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlattığına değinen Erdoğan, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.
NE TÜRKİYE'NİN, NE IRAK'IN, NE DE SURİYE'NİN GELECEĞİNDE TERÖRE ASLA YER YOK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:
"Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesidir. Sözlerime son verirken bu operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA
MSB, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!" ifadelerini kullandı.
Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insan hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir ediliyor.
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