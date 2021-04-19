19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığından yapılan açıklamada, "'ın kuzeyindeki bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA