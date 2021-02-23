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MSB son dakika gelişmesini duyurdu: Mehmetçikten Gara'ya hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'ya yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Yapılan operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık operasyonların azimli ve kararlı şekilde devam edeceğini de duyurdu.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!"

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