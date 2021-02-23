MSB son dakika gelişmesini duyurdu: Mehmetçikten Gara'ya hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gara'ya yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Yapılan operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık operasyonların azimli ve kararlı şekilde devam edeceğini de duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!"
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2021
Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/9m19i5K4Zh