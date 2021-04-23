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Bakan Koca'dan koltuğunu devrettiği çocuk hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , vesilesiyle koltuğuna oturup açıklama yapan çocuk için açıklama yaptı. Torunu olduğu iddialarına yanıt veren Bakan Koca, “Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor” dedi.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Bakan Koca'dan koltuğunu devrettiği çocuk hakkında flaş açıklama

Sağlık Bakanı , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğuna oturup açıklama yapan çocuk için açıklama yaptı. Torunu olduğu iddialarına yanıt veren Bakan Koca, "Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16,15'te koltuğuna oturarak açıklama yapan çocuğun torunu olmadığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, mesajında şunları ifade etti:

Evet o evladımız. Mustafa Erkam Ordulu. 'nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI
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