Bakan Koca'dan koltuğunu devrettiği çocuk hakkında flaş açıklama
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan vesilesiyle koltuğuna oturup açıklama yapan çocuk için açıklama yaptı. Torunu olduğu iddialarına yanıt veren Bakan Koca, “Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğuna oturup açıklama yapan çocuk için açıklama yaptı. Torunu olduğu iddialarına yanıt veren Bakan Koca, "Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16,15'te koltuğuna oturarak açıklama yapan çocuğun torunu olmadığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, mesajında şunları ifade etti:
Evet o evladımız. Mustafa Erkam Ordulu. Fatsa TOKİ İlkokulu'nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor.
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