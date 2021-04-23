Bakan Koca'dan koltuğunu devrettiği çocuk hakkında flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğuna oturup açıklama yapan çocuk için açıklama yaptı. Torunu olduğu iddialarına yanıt veren Bakan Koca, "Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" dedi.