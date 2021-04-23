TBMM’de 23 Nisan özel oturumu! Meclis Başkanı Şentop’tan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre… Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Özel oturumu düzenleniyor. Özel oturumda Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop, "Milli iradeye sahip çıkmak öncellikle TBMM'nin görevidir." dedi.

İşte Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları...

"Türkiye'nin modern anlamda temellerini atan milli mücadeleden haberdar olması, ders çıkarması gereken sadece biz değiliz. 100 yıl önce topraklarımızda geçen mücadeleden Batılılar baştan olmak üzere Türkiye ile teması olan her ülkenin öğreneceği çok şey vardır.

Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir.

Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir.

101. yıl önce Ankara'da toplanan TBMM, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesi mücessem hali ve karargahı olmuştur.

Şu bilinmelidir; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir."