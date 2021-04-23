Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası vatandaşlara koronavirüs tedbiri uyarısı
Çamlıca Camii'nde cemaate seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi. Başkan Erdoğan, “Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin.” dedi.
Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.
Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslendi.
Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz koronavirüs salgınından bir çok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor.
Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için.
Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 23 Nisan Cuma evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
- Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
- En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...
- Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...
- Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler
- 23 Nisan mesajları 2021: En güzel ve en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
- 23 Nisan Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet bugünkü Cuma hutbesini yayımladı! İşte Cuma hutbesi tam metni
- BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...
- 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...
- 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?