Son dakika | Salgında tehlikenin boyutu değişti! Yoğun bakımdan üzücü haber

Koronavirüs yoğun bakım ünitelerinden üzücü son dakika haberleri gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablolarındaki artış sürerken ve tam kapanma gündemi halen bir seçenek olarak masada dururken koronavirüs yoğun bakım ünitelerinde de tablo giderek değişiyor. Hem gençlerin hem de onları dışarıya gönderirken maskesiz olmalarına müsaade eden ailelerin 'korona virüsünün gençleri etkilemediği' yanılgısı tabloyu değişirmeye başladı.

Vaka sayılarının kısa sürede rekor seviyelere ulaşmasının ardından alınan tedbirlere rağmen beklenen hızlı düşüş henüz başlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm ilgili mercilerden kurallara uyulması yönünde art arda uyarılar geliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş yoğun bakım ünitesindeki acı tabloyu aktardı. İşte kovid yoğun bakımından gelen son dakika haberi...