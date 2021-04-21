Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Çocuklara COVID-19 aşısı uygulanabilecek

'KAYBETTİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ VAR'

Prof. Dr. Kara, bugüne kadar virüsün çocuklara geçişinin ev kaynaklı olduğunu belirterek, "Evlerde eğer en ufak bir hastalığı olan kişi olduğu anda, biz o çocuğu okula göndermeyip de test yapıp sonucu negatif çıkıyorsa ondan sonra gönderirsek okullara geçiş olasılığını çok ciddi anlamda azaltmış oluruz. Çok büyük bir başarı sağlarız. Çocuklarda virüsü alıp da bizi çok korkutan bir tablo yok; ama etkilenen çocuklarımız var, kaybettiğimiz çocuklarımız var; ama sayılarımız neyse ki çok çok az. Çocuklarımızı korumak için bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor; ama okulu açık tutabilmek için hep birlikte hareket etmemiz, toplum olarak hep birlikte olmamız lazım. Çocuklarımıza ekstra bir özen göstermemiz gerekiyor" dedi.