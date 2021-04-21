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BioNTech ve Pfizer koronavirüs aşılarının sahteleri üretildi! İçinden çıkan madde pes dedirtti!

ABD merkezli ilaç firması ile Alman şirketi 'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların ve 'da sahtelerinin üretilip bazı kişilere uygulandığı tespit edildi. Meksika’da bir klinikte dozu 1000 dolardan yaklaşık 80 kişiye yapıldığı belirtilirken aşıların içinden çıkan madde pes dedirtti. İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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BioNTech ve Pfizer koronavirüs aşılarının sahteleri üretildi! İçinden çıkan madde pes dedirtti!

ABD merkezli ilaç firması ile Alman şirketi 'in geliştirdiği yeni tip (-19) aşısının, ve 'da sahtelerinin tespit edildiği belirtildi.

KIRIŞIKLIK GİDERİCİ MADDE ÇIKTI

'da yer alan haberde, Meksika'da ele geçirilen şişelerinde etiketlere rastlanırken, Polonya'daki sahte Kovid-19 aşılarının içeriğinde de kırışıklık giderici maddelerin olduğu kaydedildi.

ARITILMIŞ SU BULUNDU

Haberde, Meksika'da bir klinikte dozu 1000 dolardan yaklaşık 80 kişiye sahte aşı yapıldığı, içinde sadece arıtılmış su bulunan aşı şişelerinin piknik soğutucusunda saklanırken ele geçirildiği bildirildi.

SUÇLULAR İÇİN FIRSAT

Pfizer Güvenlik Başkanı Lev Kubiak, bütün dünyanın Kovid-19 aşısına ihtiyacı olduğu ve çok sınırlı tedarikin bulunduğu bir ortamda suçlular için mükemmel bir fırsat doğduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kubiak, piyasaya sahte aşı sürümünün daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak "Şu anda tüketiciler aşı temini için çaresizler ve bu nedenle kolayca kandırılıyorlar." dedi.

ABD de dahil Meksika ve diğer bazı ülkelerde, sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesinin de kapatıldığı kaydedildi.

Haberde, Interpol kayıtlarına göre, geçen ay ve 'da binlerce doz sahte Kovid-19 aşısının ele geçirildiği ve onlarca kişinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, sahte ilaç üretiminin son 10 yılda çok kazançlı bir sektör haline geldiğine işaret ederek PricewaterhouseCoopers kayıtlarına göre, sahte reçeteli ilaç pazarının yıllık değeri 200 milyar dolardan fazla.

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