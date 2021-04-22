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Son dakika: Darbe imalı bildiride imzası olan 3 emekli amiral Ankara Emniyeti'nde

Son dakika haberleri... 'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü Terörle Mücadele Şubesine geldi.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika: Darbe imalı bildiride imzası olan 3 emekli amiral Ankara Emniyeti'nde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı.

Darbe çağrışımlı bildiri yayınlayan amirallerden 14'ünün ardından, 6 emekli amiral daha ifadeye çağrılmıştı. 22 Nisan'da Emniyete gelmeleri konusunda tebligat yapılan amirallerden 3'ü Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'ne geldi.

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Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? TEPKİ ÇEKEN 104 AMİRAL KİMDİR, İSİMLERİ NELERDİR?

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