MASAK Türkiye'nin konuştuğu kripto para vurgunu için harekete geçti! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçtı!

ALT COİNLERE DİKKAT!

Kripto paralar çok popüler olmaya başladı. Bu popülerlik durumunu fırsata çevirmek isteyenler çok yoğun bir şekilde alt coin çıkarmaya başladı. Alt coinlerin her geçen gün yoğunlaşması da dolandırıcılık faaliyetlerine hız kazandırdı. Kripto para borsasına doğrudan giremiyorsunz. Girebilmek için aracı şirketler gerekiyor. Bu noktada binlerce irili ufaklı site ortaya çıktı. Herkes, Bitcoin'deki gibi bir sıçrama olacğaını düşünüyor. 'Zamanında Bitcoin fırsatını kaçırdık, alt coinlerdeki fırsatı kaçırmayalım' düşüncesiyle, kar sağlamak amacıyla paralar yatırıyor. Ama burada bir gecede buhar olacak bir durum oluşabilir. Şimdi Thodex'te para çekemiyorsun, yatıramıyorsun.

"TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANACAK BİR SÜREÇ VAR"

Hak arama noktasında da takipsizlikle sonuçlanacak bir süreç var. Ben gelişmeleri takip ediyprum, dolandırıcılık faaliyetlerinin birçoğu takipsizlikle sonuçlanıyor. Sen buraya yatırdığını, çektiğini kanıtlayamıyorsun. Elinde geçerli bir belge yok. Yasal zemin olmaması büyük zararlar getiriyor.

Kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürütenler, 'Açılışa özel, şu kadar coin hediye' gibi sunumlar yapıyorlar. Ama bu bedava coinlerin bir geçerliliği yok. Bir gecede o coini çok değersiz ve işlevsiz hale getirebiliyorlar. Bunun bir karşılığı yok. Bu durum ço büyük bir vurguna sebebiyet verir.

Sanal bir borsa, kripto bir borsa söz konusu. Tutarlı bir durum değil. İlginin oldukça yoğunlaştığı, dolandırıcılığın giderek arttığı bu dönemde alt coinler yasal bir zemine oturtulmadan uzak durulmasında fayda var.