Son dakika: Darbe imalı bildiri hakkında ifadesi alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. 14 emekli amiralin tutuklanması istemiyle sevk edildiği açıklandı.
Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. İfadeye çağrılan 4 emekli amiral ve gözaltına alınan 10 emekli amiral adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANMALARI İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya gelmişti.
10 emekli amiral ise geçen hafta pazartesi gözaltına alınmıştı. 14 emekli amiralin tutuklanması istemiyle sevk edildiği açıklandı.
4 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.
AVUKAT: YANLIŞ ANLAŞILDIKLARI İÇİN ÇOK ÜZGÜNLER
Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, dosyada gizlilik kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleri ile ilgili bilgi verme şanslarının olmadığını söyledi. Bunun soruşturmanın sağlığı açısından iyi bir şey olmadığını belirten Göktaş, "Bu metni sizler de gördünüz. Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir 'bildiri' olduğunu hiçbirisi kabul etmiyor. 'Duyuru' veya 'açıklama' diye değerlendiriliyor. Zaten, metnin başında 'duyuru' diye bir ifade var. Dolayısıyla 'bildiri' gibi dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda 'Montrö' gibi bir konuda açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler. Montrö'nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar. Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...
- BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...
- Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, yasak mı? Diyanet açıkladı...
- Son dakika: Ramazan'da berberler ve kuaförler açık mı? 2021 Ramazan ayı boyunca kuaförler kapanıyor mu?
- "Ne zaman oruç olacağız?" Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç tutarken ne zaman, nasıl niyet edilir?
- İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı
- İstanbul'da okullar kapanacak mı? 13 Nisan Salı günü okul var mı? MEB yüz yüze eğitim iptal mi oldu?
- MSÜ personel alımı son gün ne zaman? 2021 Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel kadro dağılımı ve şartlar
- Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri
- Ramazan genelgesi son dakika: 21 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Son durum...
- Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...
- İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi: 2021 Ramazan tedbirleri neler? Hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan kısıtlamaları...