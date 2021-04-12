Son dakika: Darbe imalı bildiri hakkında ifadesi alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

AVUKAT: YANLIŞ ANLAŞILDIKLARI İÇİN ÇOK ÜZGÜNLER

Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, dosyada gizlilik kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleri ile ilgili bilgi verme şanslarının olmadığını söyledi. Bunun soruşturmanın sağlığı açısından iyi bir şey olmadığını belirten Göktaş, "Bu metni sizler de gördünüz. Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir 'bildiri' olduğunu hiçbirisi kabul etmiyor. 'Duyuru' veya 'açıklama' diye değerlendiriliyor. Zaten, metnin başında 'duyuru' diye bir ifade var. Dolayısıyla 'bildiri' gibi dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda 'Montrö' gibi bir konuda açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler. Montrö'nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar. Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar" dedi.