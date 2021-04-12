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Son dakika: Darbe imalı bildiri hakkında ifadesi alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. 14 emekli amiralin tutuklanması istemiyle sevk edildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika: Darbe imalı bildiri hakkında ifadesi alınan emekli amiraller adliyeye sevk edildi

Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. İfadeye çağrılan 4 emekli amiral ve gözaltına alınan 10 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya gelmişti.

10 emekli amiral ise geçen hafta pazartesi gözaltına alınmıştı. 14 emekli amiralin tutuklanması istemiyle sevk edildiği açıklandı.

4 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

AVUKAT: YANLIŞ ANLAŞILDIKLARI İÇİN ÇOK ÜZGÜNLER

Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, dosyada gizlilik kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleri ile ilgili bilgi verme şanslarının olmadığını söyledi. Bunun soruşturmanın sağlığı açısından iyi bir şey olmadığını belirten Göktaş, "Bu metni sizler de gördünüz. Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir 'bildiri' olduğunu hiçbirisi kabul etmiyor. 'Duyuru' veya 'açıklama' diye değerlendiriliyor. Zaten, metnin başında 'duyuru' diye bir ifade var. Dolayısıyla 'bildiri' gibi dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda 'Montrö' gibi bir konuda açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler. Montrö'nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar. Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar" dedi.

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